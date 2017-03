Encontro de Veículos Antigos deve reunir 500 carros em abril

O 8º Encontro de Veículos Antigos, organizado pela Arca – Antigomobilistas da Região de Catanduva deverá receber cerca de 500 peças para a exposição, entre carros e motos. O evento será realizado no dia 8 de abril, a partir das 8 horas, na Praça da Matriz.

A expectativa dos organizadores é de receber colecionadores de diversas regiões do Brasil, a exemplo da capital paulista, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, além das cidades da região. Além disso, é esperado público aproximado de cinco mil pessoas.

A data foi escolhida para celebrar de forma conjunta o aniversário da cidade, comemorado em 14 de abril, e o Dia do Antigomobilista que, em Catanduva, tem sua data festejada no dia 4 do mesmo mês.

Para o presidente da Arca, Gilberto Penteado, a parceria é muito importante. “É fundamental a escolha e disponibilidade do local e, mais uma vez, pudemos contar com o apoio da administração municipal”, disse.

Dentre as atrações do evento, além dos carros e motos expostos, está o Mercado de Pulgas, com oferta de antiguidades, peças de carro, miniaturas e camisetas personalizadas. O público também poderá contar, novamente, com a Praça de Alimentação, para lanches rápidos.

Doações

Para expor no encontro, o interessado deve fazer a doação de um quilo de alimento não perecível no ato da inscrição ou pagar a taxa de R$ 10, também revertida na compra dos mantimentos. Apesar de o evento ter entrada gratuita, o público também pode contribuir. Os alimentos arrecadados serão doados aos Vicentinos.

Arca

A Arca é uma associação de utilidade pública, fundada em 2004, e ligada à Federação Brasileira de Veículos Antigos. O Encontro de Veículos Antigos foi retomado há dois anos, em 2015. Mais informações pelo telefone (17) 99129-2142 e nas páginas www.arcacatanduva.com.br e www.facebook.com/Arcacatanduva. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, é incentivadora do evento.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria de Comunicação