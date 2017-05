Emprega São Paulo/Mais Emprego oferece oportunidades para Catanduva

O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego, agência de empregos pública e gratuita gerenciada pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), oferece nesta semana 75 vagas de trabalho divididas entre as áreas de serviços, indústria, entre outras, na região de São José do Rio Preto.

Confira abaixo algumas oportunidades em destaque:

Ocupação Local da Vaga Número de Vagas

Auxiliar de limpeza S.J.Rio Preto 3

Colhedor de laranja Mirassol 40

Passador de roupas Catanduva 2

Como se cadastrar

Para ter acesso às vagas, basta acessar o site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.

O cadastramento do empregador também poderá ser feito no site do Emprega São Paulo ou PAT. Para disponibilizar vagas no sistema, é necessária a apresentação do CNPJ da empresa, razão social, endereço e o nome do solicitante.

Emprega São Paulo

Desde a implantação do Emprega São Paulo, em agosto de 2008, o programa recolocou no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados.

Para mais informações sobre o Emprega São Paulo/Mais Emprego, acesse: www.empregasaopaulo.sp.gov.br .

Assessoria de Imprensa da Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (SERT/SP)