Emprega São Paulo/Mais Emprego oferece novas oportunidades para Catanduva

O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego, agência de empregos pública e gratuita gerenciada pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), oferece nesta semana quatro vagas de emprego para Catanduva.

As oportunidades são para Eletricista de alta tensão (2) e Auxiliar de escritório (2). Na região, há 45 vagas para as áreas de serviços, indústria, entre outras. Confira nos quadros abaixo:

Área/ Especificações Nº de vagas Serviços 35 Indústria 14

Confira abaixo algumas oportunidades em destaque:

Ocupação Local da Vaga Número de Vagas Operador de vendas São José do Rio Preto 15 Eletricista de alta tensão Catanduva 2 Auxiliar de escritório Catanduva 2

Como se cadastrar

Para ter acesso às vagas, basta acessar o site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.

O cadastramento do empregador também poderá ser feito no site do Emprega São Paulo ou PAT. Para disponibilizar vagas no sistema, é necessária a apresentação do CNPJ da empresa, razão social, endereço e o nome do solicitante.

Emprega São Paulo

Desde a implantação do Emprega São Paulo, em agosto de 2008, o programa recolocou no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados. Para mais informações sobre o Emprega São Paulo/Mais Emprego, acesse: www.empregasaopaulo.sp.gov.br .

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho

Foto – Divulgação