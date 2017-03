Em Sessão Extraordinária, vereadores discutem projeto que qualifica entidades em organizações sociais

Na terceira sessão extraordinária da atual legislatura, os vereadores de Catanduva discutem nesta sexta-feira (10) um Projeto de Lei de autoria do Executivo que tem o objetivo de qualificar Entidades em Organizações Sociais. O projeto entra em pauta em meio a polêmica de um suposto corte de repasses que a Prefeitura pretendia realizar no início deste ano.

O projeto estabelece uma série de regras e diretrizes que as atuais entidades sociais terão de cumprir para que recebam subvenções municipais. Entre elas, está a comprovação do registro de seu ato constitutivo, composição e atribuições da Diretoria da Entidade, 10% do Conselho de Administração eleitos pelos empregados da entidade e a execução do Contrato de Gestão celebrado será fiscalizado pela Secretaria de Saúde.

O Projeto de Lei, na íntegra, pode ser acessado aqui.

Os trabalhos no Legislativo terão início às 17 horas.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM