Silas é o novo treinador do Grêmio Novorizontino

O Grêmio Novorizontino anunciou Silas como novo treinador para o restante do Campeonato Paulista 2017. O técnico era a primeira opção da diretoria para a troca de comando. Ele chega em Novo Horizonte nesta terça-feira e inicia os trabalhos visando o jogo contra a Ferroviária.

Como treinador, Silas tem passagens por clubes como Fortaleza, Avaí, Grêmio, Flamengo, Náutico, Portuguesa e Ceará. Pelo Avaí, em 2008, levou o time à Série A do Brasileirão depois de 29 anos e foi Campeão Catarinense em 2009. Dirigindo o Grêmio foi Campeão Gaúcho em 2010 e pelo Ceará conquistou a Copa do Nordeste em 2015.

De acordo com o Executivo de Futebol do Grêmio Novorizontino, Silas foi o primeiro nome que surgiu durante as conversas entre a direção. “Como nosso time não conseguiu ter uma sequência boa no Paulista, decidimos, em comum acordo com o Júnior, que era hora de trocar e Silas foi em quem a gente pensou. Acreditamos muito na nossa classificação.”

O presidente do Grêmio Novorizontino, Genilson da Rocha Santos, falou sobre o novo treinador. “O Silas é um nome que nos agrada muito e que chega com apoio de todos para que consiga realizar seu trabalho da melhor forma possível, levando o Novorizontino à segunda fase do Paulistão.”

O novo treinador faz sua estreia no comando do Grêmio Novorizontino, na sexta-feira (10), contra a Ferroviária, às 21h05, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O confronto é válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

Saída

Uma reunião entre a diretoria do Grêmio Novorizontino e o técnico Junior Rocha definiu sua a saída do Tigre. A decisão foi tomada em comum acordo por ambas as partes.

O treinador se despede do clube após sete rodadas do Campeonato Paulista, conquistando duas vitórias, um empate e quatro derrotas. “O Grêmio Novorizontino agradece o treinador e lhe deseja sucesso na sequência de sua carreira”, disse o clube, em nota.

