Em confronto direto pela classificação, sub-15 e sub-17 do Novorizontino enfrentam o América-SP

As categorias de base do Grêmio Novorizontino voltam a campo nesta quinta-feira (15) e vão até São José do Rio Preto, onde enfrentam o América-SP, no Estádio Benedito Teixeira. O sub-15 entra em campo a partir das 9 horas, já o sub-17 joga logo em seguida, às 11 horas.

A equipe sub-15 é líder do grupo com 19 pontos, mesma pontuação de Ferroviária e América. Para o técnico Rafael Stucchi, essa é uma partida decisiva. “Está tudo muito embolado no grupo. São três equipes com a mesma pontuação e o Mirassol com 17 pontos. Uma vitória, nos distancia dos demais. Sabemos que vai ser uma partida difícil e temos que jogar com inteligência para sair com um resultado positivo”, afirmou.

Atualmente em quarto lugar no grupo, para o time sub-17 só a vitória interessa. “Conseguimos um resultado muito importante na última rodada, mas temos mais uma decisão. A dificuldade será grande, até por se tratar de um jogo de seis pontos, mas trabalhamos muito durante a semana para fazer nosso melhor e conquistar mais uma vitória e entrar na zona de classificação”, falou o técnico Mário Henrique.

Após jogarem duas partidas fora de casa, contra Taquaritinga e América, as equipes sub-15 e sub-17 do Novorizontino voltam a atuar em Novo Horizonte. Na próxima rodada, dia 24 de junho, as categorias de base do Tigre recebem o Rio Preto, no Estádio Josué Quirino de Moraes, o Quirinão.

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino