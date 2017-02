Em 2016, ASA castrou 1.310 animais e atendeu mais de 1,5 mil

A ASA – Associação Solidária aos Animais realizou 1310 castrações e mais de 1500 atendimentos em 2016. O balanço foi divulgado esta semana pela entidade, que oferece consultas a preços populares para animais de pessoas carentes e atende aqueles que foram abandonados.

“Como o excesso de cães e gatos é um grave problema, especialmente nos grandes centros urbanos, a castração é o instrumento mais eficaz que existe para garantir que não haja uma explosão populacional dessas espécies e, inclusive, é recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Para se ter uma noção do quanto esse assunto é sério, em seis anos, uma cadela e seus descendentes, podem gerar 64 mil filhotes. Então é muito importante castrar os animais, fêmeas e machos”, explica o presidente da ASA, Osvaldo Elias.

A ASA é uma ONG que atende em Catanduva desde setembro de 2008. “A associação não tem fins lucrativos e todo nosso trabalho é realizado por voluntários. Trabalhamos basicamente com três ações: feiras de adoção, castrações e conscientização. Quando não podemos realizar determinado procedimento em um animal, procuramos um especialista, mas não deixamos de prestar o atendimento a todos que precisam da nossa ajuda. A ASA, infelizmente, não tem espaço para abrigar e por isso não recolhemos animais. Nosso papel é prestar atendimento veterinário com preços acessíveis para a população mais carente e animais abandonados”.

Mesmo sem abrigo, a entidade procura ajudar com os casos de abandono.

“Quando somos informados de que uma cachorra ou gata deu cria, nós ajudamos os filhotes a encontrarem um lar através das feiras de adoção realizadas na Praça da República. Lembrando que a adoção tem que ser feita com responsabilidade, porque um animalzinho é para vida toda e não para ser adotado e depois abandonado mais uma vez”, considera.

Como ajudar a ASA? Produtos de limpeza e medicamentos são os que demandam mais custos e, por isso, serão sempre bem recebidos pela associação.

“Doações podem ser feitas por meio de depósito na conta poupança 6.714-8, agência 6598-6, do Banco do Brasil. Qualquer quantia é muito importante. Além disso, a população pode ajudar de outras formas, inclusive com serviços voluntários. Comprar nosso calendário, que será lançado no dia 10 de dezembro, por exemplo, é outra maneira de contribuir”.

Também é possível ajudar a ASA com doações de nota fiscais sem o CPF, que posteriormente serão cadastradas no programa Nota Fiscal Paulista. As notas podem ser entregues na sede da ASA. Comerciantes podem ajudar ao autorizar a colocação de caixinhas em seu estabelecimento para que as notas sejam depositadas.

Por que castrar?

• Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam, em países pobres e emergentes como o Brasil, a proporção de 15 filhotes de cães e 45 de gatos para cada bebê nascido. A situação preocupa não só pela qualidade de vida dos animais, mas por ser uma questão de saúde pública.

• A castração diminui o risco de doenças nas vias uterinas e, principalmente, o câncer de mama, útero, próstata e testículos

• Nas fêmeas, a castração elimina a gravidez psicológica

• Diminui o risco das fugas e brigas, que podem acarretar acidentes graves e até fatais

• Castrar acaba com os latidos, uivos e miados excessivos que ocorrem por ocasião do cio

SERVIÇO

As castrações podem ser realizadas por meio de agendamento prévio pelo telefone 3525-0493. A sede da ASA está localizada na Rua Maracaí, 99, no Parque Iracema.

Da Redação

Foto – Divulgação/ASA