Eleitores de Catanduva e região devem passar por revisão de dados eleitorais

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) aprovou a Resolução n.º 395/2017, que determina a realização de revisão obrigatória com coleta de dados biométricos em 79 municípios, pertencentes a 37 zonas eleitorais. Além de eleitores de Catanduva, também precisam realizar o procedimento moradores de Elisiário, Paraíso e Monte Azul Paulista.

Os eleitores deverão comparecer aos cartórios de suas respectivas zonas para que seus dados sejam revisados e coletadas as suas digitais, entre 13 de março de 2017 a 30 de março de 2018. Apenas em Catanduva, o atendimento será realizado no salão externo do prédio da Estação Cultura.

O atendimento será feito de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, nas sedes dos cartórios. Quem não comparecer à revisão terá o título cancelado.

Para a revisão do cadastro, o eleitor deve agendar seu atendimento no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e comparecer ao cartório ou central de biometria com documento oficial de identificação com foto, título eleitoral, caso possua, e comprovante de residência que tenha no máximo três meses de emissão.

O cidadão será fotografado, terá coletadas as impressões digitais dos dedos das mãos e a assinatura.

Sem o título regular, o eleitor não pode obter passaporte, carteira de identidade e CPF, matricular-se em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, inscrever-se em concurso público, participar de concorrência pública, obter empréstimo em bancos oficiais, entre outros impedimentos.

Desde 2009, a Justiça Eleitoral realiza gradativamente o recadastramento biométrico nos municípios de São Paulo. Mais de 6,5 milhões de paulistas já contam com a identificação biométrica.

Em todas as zonas eleitorais do Estado é possível realizar a biometria. Naquelas onde o comparecimento ainda não é obrigatório, aconselha-se o cadastramento para que sejam evitados transtornos quando a revisão passar a ser mandatória.

Serviço:

Revisão eleitoral obrigatória

Período: 13/3/2017 a 30/3/2018

Dias de atendimento: segunda a sexta-feira

Horário de atendimento: 12 às 18 horas

Local: sedes dos cartórios (exceção: Catanduva, onde o atendimento será feito no salão externo da Casa da Cultura)

Da Redação, com informações do TRE-SP

Foto – Divulgação/Arquivo NM