Educação: prova do processo seletivo para contratação de temporários será neste domingo

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Educação, realiza neste domingo, dia 22 de janeiro, o processo seletivo para a contratação de professores temporários da rede pública municipal.

As vagas disponíveis são para cinco funções: Berçarista, Professor I, Recreacionista, Professor II (Arte, Ciências, Educação Física, Espanhol, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática) e Professor de Educação Especial. A prova será no IMES Catanduva, nos dois períodos.

Os inscritos devem comparecer ao local com uma hora de antecedência. Os portões serão fechados 30 minutos antes do início das provas, programadas para as 8 horas e 14 horas, de acordo com a publicação do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM).

Os candidatos aprovados no processo seletivo serão convocados de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, para contratação temporária, pelo prazo de seis meses, prorrogáveis por igual período.

Disponibilização de linha de ônibus

A pedido da Secretaria Municipal de Educação, a Jundiá Transportadora, empresa responsável pelo transporte coletivo, disponibilizará linhas de ônibus para os candidatos que precisam se locomover até o IMES Catanduva.

No período da manhã, haverá horário a partir das 6h30, com saída do Terminal Urbano, e retorno a partir das 10h30, com saída do IMES. Para as provas da tarde, a saída será a partir das 11h30, com retorno a partir das 15h40.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM