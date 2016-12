Édson Silva, ex-São Paulo, é o novo reforço do Mirassol

O Mirassol Futebol Clube apresentou o zagueiro Edson Silva, 30 anos, que defendeu o São Paulo entre os anos de 2012 e 2015. No início deste ano, ele se transferiu para o Estrela Vermelha, da Sérvia, e no seu retorno ao Brasil assinou contrato com o Leão da Araraquarense até o final do Paulistão. A apresentação do novo reforço leonino, feita pelo presidente Edson Antonio Ermenegildo, aconteceu na tarde desta quarta-feira (21) na sala de imprensa do estádio José Maria de Campos Maia. Com isso, já são 13 jogadores contratados para a temporada. Mais reforços vão chegar ao clube mirassolense nas próximas semanas.

“O Mirassol abriu as portas para eu retornar ao Brasil e vou trabalhar bastante para fazermos uma ótima campanha no Paulistão”, disse Edson Silva, que é natural da cidade pernambucana de Santa Tereza. No Tricolor do Morumbi, o zagueiro atuou em 112 partidas, marcando sete gols, sendo que em 2012 foi campeão da Copa Sul-Americana. “O gol mais especial que marquei foi defendendo o São Paulo no Brasileirão de 2014 no clássico contra o Corinthians na Arena de Itaquera. Na ocasião fomos superados por 2 a 1, mas tive a felicidade de fazer um gol muito bonito, após cruzamento do Kaká”, acrescentou, Edson, que é especialista em bola aérea.

O Leão, do técnico Moisés Egert, já conta com os goleiros Douglas, ex-Ceará, e André Zuba, que estava no Mogi Mirim; o lateral direito Tony, ex-Bahia; o zagueiro Cleylton; os volantes Paulinho, ex-Paysandu, Maldonado e Paraíba; os armadores Xuxa, Cássio Ortega, Ícaro e Robinho, além do atacante Gustavo. A estreia do time mirassolense é contra o Red Bull Brasil no dia 5 de fevereiro, um domingo, em horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Fonte e imagem: Vinicius de Paula/Agência Mirassol