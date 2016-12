Dupla Jorge&Mateus abrirá o Catanduva Rodeo Festival 2017

A primeira atração do Catanduva Rodeo Festival 2017 está confirmada pelo Clube de Rodeio “Os Bravos”: a dupla Jorge&Mateus foi a escolhida para abrilhantar o primeiro dia de festa.

O presidente da festa, Lino Lima, explicou o critério utilizado para a escolha da dupla. “Todos os anos procuramos trazer um show âncora, do tipo que não dá para perder e está entre os mais pedidos do público. Já trouxemos Henrique&Juliano, Wesley Safadão, e para 2017 uma das atrações será a dupla Jorge&Mateus. Temos certeza que o público vai adorar essa notícia”, confirma.

O Catanduva Rodeo Festival 2017 acontece se 19 a 22 de abril, como uma forma de comemoração pelo aniversário da cidade. “Lembramos que em 2017 o feriado de 14 de abril coincidirá com a Páscoa, por isso transferimos a festa para a semana seguinte, que também é feriado”, esclarece o diretor do Clube de Rodeio, Claudio Romagnolli.

A dupla Jorge&Mateus é hoje referência quando se fala em sertanejo universitário e tem arrebatado uma multidão de fãs por onde passa. E em Catanduva não será diferente. Sucessos antigos e atuais farão parte do repertório, tornando o primeiro dia do Catanduva Rodeo Festival 2017 ainda mais inesquecível, juntamente com o início das provas do rodeio.

“Estamos também trabalhando no projeto da estrutura que iremos oferecer ao público, com muita coisa diferente e novas parcerias. Com certeza iremos surpreender mais uma vez, agradando famílias, casais, jovens e todos aqueles que quiserem curtir essa grande festa que já é tradição no interior de São Paulo e referência no circuito dos rodeios”, enaltece Romagnolli.

E às vésperas do novo ano, não poderia haver notícia melhor. “Estamos sendo bastante questionados sobre a grade de shows, pois as pessoas estão curiosas e também querem se programar. Por isso resolvemos já divulgar o primeiro show, para confirmar que será uma grande festa e que as pessoas já podem reservar a data de 19 a 22 de abril para participar com a gente. Aproveito, em nome do Clube de Rodeio, para desejar um feliz Natal a todos e um excelente ano novo”, completa o presidente Lino Lima.

A programação completa de shows deve ser anunciada em janeiro, tornando a expectativa ainda maior. Lembrando que o Catanduva Rodeo Festival acontece de 19 a 22 de abril de 2017.

