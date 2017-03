Docente de Enfermagem cria site educativo sobre curativos

O docente João César Jacon, do curso de Enfermagem das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), de Catanduva/SP, produziu site educativo com conteúdo sobre curativos a partir da metodologia WiX, divulgando-o entre os graduandos e docentes dos cursos de Enfermagem, Medicina e Biomedicina da instituição.

A coordenadora do curso de Enfermagem, Profª Drª Maria Cláudia Parro, explica que a elaboração e divulgação do site tiveram o objetivo de oferecer suporte técnico-científico a graduandos e profissionais da saúde envolvidos na área de curativos. “Todo material disponível é resultado do trabalho que o docente desenvolve com graduandos das segundas, terceiras e quartas séries do curso desde 2015 na Liga de Curativos”, ressaltou.

Maria Cláudia informa que a Liga de Curativos, atualmente, além de aulas teóricas semanais no Câmpus Sede da FIPA, desenvolve atividades práticas de avaliação, conduta e tratamento de feridas supervisionadas semanalmente às quartas-feiras na Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital Padre Albino, sob preceptoria da Enfermeira Elisabete Banhos, e no Ambulatório de Feridas do Hospital Emílio Carlos às sextas-feiras, sob supervisão do Prof. João César Jacon.

Os integrantes da Liga também desenvolvem produções científicas, apresentadas em eventos científicos na FIPA e região. “Assim, todo o conhecimento produzido está acrescido e compartilhado no site educativo”, finaliza Maria Cláudia. O link para acesso ao site é http://ligadecurativofipa.wixsite.com/profjoao

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria FPA