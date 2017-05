Direitos Humanos é tema de palestra na Semana da Diversidade

Conhecer os fundamentos e conceitos sobre a população LGBTTs é a tônica da palestra “Políticas Públicas em Direitos Humanos e Cidadania”, que será realizada na próxima sexta-feira, dia 19 de maio, às 8 horas, no Centro Cultural. O fórum faz parte das atividades da 10ª Semana da Diversidade de Catanduva.

O evento é promovido pelo Grupo Reveja e pelo Governo do Estado de São Paulo – Programa de Ação Cultural (ProAC) da Secretaria da Cultura, com apoio da Prefeitura de Catanduva e do Sesc.

“A Semana da Diversidade tem o propósito de informar, sensibilizar e conscientizar a população dos problemas e soluções que envolvem a população LBTTs e quais os caminhos a serem tomados”, frisa Vasco da Gama, organizador do evento e presidente do Grupo Reveja.

A palestra, direcionada principalmente a servidores públicos das áreas de assistência social, segurança, saúde e educação, será ministrada pela psicóloga Deborah Malheiros, coordenadora geral de Programas de Defesa da Cidadania da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado.

“Vamos explicar conceitos importantes relacionados ao atendimento à população LBGTTs. Existem diferenças entre o que é orientação sexual e identidade de gênero e também diferentes formas de discriminação. Além disso, levaremos conhecimento sobre as legislações vigentes”, explica.

Segundo ela, a intenção é promover um bate-papo entre os participantes, sanando dúvidas. “É fundamental que todo servidor tenha conhecimento sobre conceitos e políticas públicas relacionadas ao tema. Devemos acolher bem todo cidadão, independentemente de orientação sexual, identidade de gênero, cor, raça ou etnia. Afinal, compete ao Estado oferecer saúde, educação e segurança a toda população.”

Na quinta-feira (18), às 19 horas, a comunidade LGBTTs participará de capacitação sobre a visibilidade e empoderamento de lideranças, com Rachel Shineyder Silveira, profissional da área da beleza e estética, artista transformista e performance. Haverá orientação sobre o comportamento que deve ser adotado durante abordagens, sejam de policiais, funcionários públicos ou de empresas particulares.

A Semana da Diversidade será realizada de 15 a 21 de maio. O encerramento será na 10ª Parada da Diversidade de Catanduva, com o tema “DEZconstruindo conceitos: Diferenças podem existir, desigualdades jamais. Nenhum direito a menos, nenhum passo atrás”. A concentração será na avenida Eng. José Nelson Machado, às 14 horas.

A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura de Catanduva (www.catanduva.sp.gov.br), na área Serviços.

Quem é

A psicóloga Deborah Malheiros Bittencourt iniciou seu trabalho na área da saúde, na assistência à população vulnerável, prevenção, tratamento e diagnóstico de pessoas infectadas pelo vírus HIV.

Militante e integrante do Conselho Estadual dos Direitos LGBT, atua em defesa dos direitos de gays, bissexuais, lésbicas, travestis e transexuais.

Está na Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania desde 2009, onde inicialmente desenvolveu ações relacionadas à diversidade sexual e de gênero. Atualmente, coordena os cursos destinados a servidores públicos sobre direitos humanos.

Da Redação

Foto – Divulgação