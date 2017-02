Diego Sacoman é o novo reforço do Grêmio Novorizontino

O Grêmio Novorizontino segue se reforçando para o Campeonato Paulista 2017. O clube anunciou o zagueiro Diego Sacoman, que tem passagens por Corinthians e Ponte Preta. O atleta já iniciou os treinamentos com o restante do grupo.

Diego iniciou sua carreira no Corinthians e de lá passou por Guarani, Ceará, Ponte Preta, Santa Cruz, Red Bull e Bragantino. O zagueiro chega para reforçar o sistema defensivo do Grêmio Novorizontino. “Muito feliz por ter mais uma oportunidade de disputar o Paulistão, que é o campeonato estadual mais visado do país. Espero agarrar essa chance que o clube está me dando e ajudar no que for possível”, declarou o atleta.

Com experiência em Campeonato Paulista, Sacoman espera fazer um bom trabalho no Tigre e conquistar o objetivo do clube. “Esse ano está ainda mais disputado. É uma competição de tiro curto e de doze finais. Temos que nos dedicar ao máximo e aproveitar a estrutura que o Novorizontino tem para que tudo dê certo no fim do campeonato”, finalizou.

O Executivo de Futebol, Marcelo Barbarotti, falou sobre a chegada do novo reforço. “É um zagueiro de qualidade, que tem muita experiência e já foi campeão Paulista com o Corinthians. A chegada dele vem para dar ainda mais competitividade ao elenco”, falou.

O presidente do Grêmio Novorizontino, Genilson da Rocha Santos, analisou o novo zagueiro. “É um atleta de muita força e que vem de boas sequências em Paulistas e Brasileiros. Chega para ajudar e reforçar ainda mais nosso setor defensivo. Tenho certeza que quando estiver a disposição do Júnior, ele vai defender as cores do Novorizontino da melhor forma possível”, afirmou.

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino