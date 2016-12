“A Dermatologia não é só estética, visa oferecer mais qualidade de vida”

Uma pele saudável, lisinha, sem manchas e com uma aparência sempre jovem é o sonho de muitas pessoas. Mas o envelhecimento natural da pele é um procedimento que todas as pessoas sofrem, a cada dia e a cada hora, homens e mulheres. Manter a pele jovem pode ser uma tarefa difícil, mas é possível amenizar os sinais do tempo e manter a pele sempre bonita e jovial com a ajuda de alguns tratamentos dermatológicos. Por outro lado, muitas pessoas são acometidas por doenças de pele que precisam de tratamento, seja temporário ou constante, para poderem viver em sociedade, muitas vezes. A dermatologista Dra. Fernanda Amaro Ferraz Pizarro esclarece alguns pontos e destaca as novidades para quem quer ficar sempre jovem.

A avaliação por um especialista é sempre o primeiro passo antes da realização de qualquer tratamento?

Quem deseja experimentar qualquer tecnologia dermatológica deve procurar um dermatologista. É importante consultar um especialista, com Título de Especialista em Dermatologia (RQE) emitido pela Associação Médica Brasileira, que está apto para realizar estes tipos de tratamentos e possui a expertise necessária para o sucesso do procedimento. E a avaliação é sempre o primeiro passo, antes da indicação e realização de qualquer tratamento.

Quais são as tecnologias a laser utilizadas nos procedimentos de rejuvenescimento da pele?

Dentre os lasers mais utilizados para rejuvenescimento facial, temos o Laser de CO2 fracionado, os Lasers fracionados ablativos e não ablativos, Q-switched laser e a Luz Intensa Pulsada.Todos eles auxiliam na produção de colágeno da pele, o que faz com que a pele ganhe um aspecto mais firme e fique mais macia, suavizando as marcas de expressão e as manchinhas e trazendo o tão desejado efeito jovem.

A associação com outros tratamentos potencializa esse resultado, não?!

Sim. Hoje, costumamos dizer que a associação de tratamentos é o mais indicado para se ter um melhor resultado, pois você usa diferentes técnicas ao mesmo tempo. Por exemplo: o preenchimento com ácido hialurônico é um tratamento que juntamente com o laser vai promover um resultado incrível de rejuvenescimento. É claro que tudo depende da pele e da avaliação de cada pessoa. E com o MD Codes podemos mapear esse rosto para potencializar ainda mais esse resultado.

O que é esse MD Codes?

Por meio de um estudo feito sob medida para o paciente, é possível codificar os melhores pontos em que será realizado o preenchimento com ácido hialurônico, melhorando os resultados da pele, de acordo com cada caso.

A partir do mapeamento da face e de seus pontos específicos, o paciente entende a programação do seu planejamento terapêutico, obtendo resultados mais satisfatórios. Com os “Códigos Médicos” ou MD Codes, o especialista consegue avaliar o rosto por completo e cobrir as áreas das sobrancelhas, olheiras, linhas de marionete, bigode chinês, queixo, lábios, bochechas, pés de galinha e testa.

Outro tratamento que tem ganhado espaço é o Lifting Intraoral. O resultado realmente é diferenciado?

O laser de Erbiumintraoral é o único tratamento que atinge o músculo facial de dentro para fora (através da cavidade oral), promovendo efeito lifting, ajudando a elevar e sustentar a musculatura e a pele, com resultados surpreendentes, principalmente quando associado a outras tecnologias disponíveis nessa mesma plataforma Solon. E isso sem cortes e pontos. Pele mais firme, melhora do contorno facial e expressões mais suaves são os principais resultados. Uma pele rejuvenescida que deixará a mulher mais feliz e vai contribuir para o bem-estar e aumento da autoestima.

A estética é realmente algo que ganha espaço nos consultórios dermatológicos. Mas e as doenças?

As doenças também são motivo de procurar uma dermatologista. Existem dezenas de doenças de pele, com enorme variação de sintomas e gravidade. A mais comum é a acne. Mas existem também doenças como câncer de pele, vitiligo, psoríase, dermatite atópicaque acometem muitas pessoas. Essas doenças de pele podem ser temporárias ou permanentes, tratáveis ou incuráveis, situacionais ou genéticas. O mais importante é procurar um especialista ao aparecimento de qualquer sintoma.

Qual a importância de um tratamento correto para essas doenças?

Ao ser diagnosticada a doença, é importante que o paciente faça um tratamento corriqueiro com o médico, para assim, melhorar a sua qualidade de vida. Muitas doenças de pele podem ser ajudadas por tratamento oral ou por produtos tópicos específicos para cada caso. Doenças de pele que são temporárias muitas vezes podem ser tratadas com maquiagem, produtos de cuidados da pele, técnicas de higiene e pequenas mudanças de estilo de vida.Além disso, algumas patologias podem ser tratadas ou melhoradas com mudanças na dieta.

E os dermocosméticos e nutricosméticos que tanto se fala. Eles funcionam?

Funcionam, desde que associados a hábitos saudáveis de vida, como alimentação balanceada e atividade física. O que acontece é que seus efeitos demoram mais para aparecer, mas como eu sempre digo: “Se você quer algo que nunca teve, você precisa estar disposto a fazer algo que nunca fez”.É diferente dos tratamentos realizados em consultório, quando o resultado, em muitos casos, pode ser visto na hora. Tudo depende da avaliação do paciente e do diálogo com o médico. Então vale a visita a um dermatologista.

A dermatologista Dra. Fernanda Amaro Ferraz Pizarro concluiu graduação em Medicina pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, em Teresópolis, Rio de Janeiro. Especializou-se em Clínica Médica e depois em Dermatologia pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto- FAMERP. Além de todas as especializações na área da medicina, é professora colaboradora na Residência Médica de Dermatologia da FAMERP, possui Título de especialista em Dermatologia (RQE) e é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM