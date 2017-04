Demissões na indústria alimentícia registram nova queda na região

Embora a passos lentos, os números já mostram sinais de recuperação na indústria alimentícia da região. Pelo menos, com relação à quantidade de demissões.

Pelo terceiro mês consecutivo, houve queda no fechamento de postos de trabalho no setor, que demitiu 45 pessoas em março. A quantidade é menor que a registrada em janeiro (83) e fevereiro (51).

Os números são das homologações realizadas pelo Sindicato da Alimentação de Catanduva e região (Sinal). A média foi de 1,5 desligamentos por dia, no mês passado.

Novamente, as usinas de açúcar foram as responsáveis pela maior quantidade de demissões, fechando 20 postos de trabalho com carteira assinada. Em seguida, o destaque negativo fica para a indústria de massas alimentícias, com nove desligamentos. As padarias e confeitarias também contribuíram para o saldo do mês: sete pessoas foram cortadas de suas funções.

As indústrias de suco (04), café solúvel (02), leite (01), doces e conservas (01) e água mineral (01) também registraram demissões, porém, menos significativas.

Sinal de alerta

Por mais que as quedas estejam sendo comemoradas, o setor da indústria alimentícia permanece em sinal de alerta, uma vez que na comparação dos meses de março de 2016 e 2017, houve aumento nas demissões em um ano.

Em março do mês passado, 39 postos de trabalho com carteira assinada foram extintos. Naquela época, as usinas de açúcar haviam demitido apenas dez pessoas. As indústrias de massas alimentícias e panificadoras e confeitarias também desligaram menos funcionários em 2016.

Fonte: Sinal

Da Redação, com informações do Sinal

Foto – Arquivo/NM