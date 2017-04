Definida comissão para criar projeto do Conselho da Diversidade

A Prefeitura de Catanduva definiu a formação da comissão que irá elaborar projeto de lei sobre os direitos e deveres da população LGBTTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros). A etapa marca mais um passo rumo a formalização do Conselho Municipal da Diversidade.

A comissão terá representantes das secretarias de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura e da GCM (Guarda Civil Municipal). Na mesma quantidade, foram indicados representantes da sociedade civil.

Vasco Pedro da Gama, líder do movimento na cidade, disse que busca apoio, há 10 anos, para formalizar o conselho municipal e comemora o avanço. “Há muito tempo buscávamos pelo menos uma reunião e sempre sentíamos dificuldades. Hoje estamos felizes com o andamento do trabalho e a grande participação e representatividade que conseguimos envolver.”

A comissão terá prazo de um mês para aprimorar o projeto, que será apresentado no próximo encontro do grupo de estudos, marcado para 5 de maio. A proposta seguirá os trâmites normais até a votação em plenário na Câmara. Uma das providências será a realização de fórum para abordar o tema e eleger conselheiros.

Da Redação