Defesa Civil integra fase preparatória ao período de estiagem

A Defesa Civil de Catanduva participou da fase preparatória da Operação Estiagem, esta semana, em São José do Rio Preto. A abertura do evento teve a participação da secretária-chefe da Casa Militar e coordenadora estadual da Defesa Civil, coronel PM Helena dos Santos Reis.

As oficinas, prática e teórica, foram realizadas pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, em conjunto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Policiamento Ambiental e Corpo de Bombeiros.

O treinamento buscou ampliar o debate sobre estratégias para combater focos de incêndio, comuns nessa época do ano e que causam danos ambientais. Os participantes também assistiram a palestras sobre fiscalização de queimadas.

Foi definida a formação de uma brigada regional, com acionamento pelo Corpo de Bombeiros. Os municípios poderão requisitar kit estiagem ao Estado, contendo equipamentos para o período de seca, como bomba costal de água.

Outro tema ligado diretamente ao conteúdo abordado é o meio ambiente. Diante do quadro, foram apresentadas propostas necessárias ao bom andamento e avaliação das cidades no Programa Município VerdeAzul.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM