Decreto define pontos facultativos para 2017

Foram definidos os pontos facultativos ao longo de 2017 e início do ano que vem. As datas constam no decreto n° 7.038, de 19 de janeiro, publicado no Diário Oficial do Município. De acordo com o documento, o primeiro ponto facultativo nas repartições públicas municipais será no Carnaval, nos dias 27 e 28 de fevereiro. O expediente volta ao normal na quarta-feira de cinzas, dia primeiro de março, às 13 horas.

Em seguida, será ponto facultativo no dia 16 de junho, depois do feriado de Corpus Christi. O próximo será em 7 de agosto, dia de São Domingos, padroeiro da cidade. Em setembro, o ponto facultativo será no dia 8, após o feriado da Independência. No dia 13 de outubro, depois do Dia de Nossa Senhora Aparecida, também será ponto facultativo. Em novembro, será facultativo o dia 3, depois do feriado de Finados.

Na semana do Natal, foi decretado ponto facultativo no dia 26 de dezembro até as 13 horas. Por fim, também será facultativo parte do dia 2 de janeiro de 2018, posterior ao feriado da virada do ano, com expediente normalizado às 13 horas.

O decreto abrange as repartições públicas, exceto os seguintes setores: Unidade de Proto-Atendimento 24 horas (UPA); Central de Ambulância; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); Serviços de Captação e Distribuição de Água da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC), inclusive plantões de reparos de ramais de água e esgoto, coleta, fiscalização e análise de água, etc; Empresa Funerária do Município de Catanduva; Cemitérios; Guarda Civil Municipal; Agentes Fiscais de Trânsito (Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos); Rodoviária e naqueles em que haja funcionário que exerce atribuições correspondentes às funções de vigilância.

As escolas municipais de educação infantil de período integral funcionarão de acordo com a Resolução da Secretaria Municipal de Educação. O decreto entrou em vigor desde a sua publicação.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM