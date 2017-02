Da base do Palmeiras, atacante Arthur é o novo reforço do Novorizontino

O Grêmio Novorizontino anunciou mais uma contratação para a disputa do Campeonato Paulista 2017. Trata-se do atacante Arthur, que vem das categorias de base do Palmeiras e que defendeu a Seleção Brasileira Sub-20 no último Sul-Americano. O atleta já iniciou os treinamentos com o grupo e está à disposição do técnico Junior Rocha.

A jovem promessa palmeirense, chega ao Novorizontino com vontade de mostrar o seu futebol. “Fico muito feliz pela oportunidade que estão me dando. Quero poder ajudar meus companheiros dentro de campo e retribuir a confiança que o clube está tendo com meu potencial”, falou.

O novo reforço falou também sobre sua expectativa para o Paulistão. “Vou dar o melhor de mim, mostrar o que sei fazer. Raça, garra e determinação, não vão faltar. Espero poder fazer meus gols e ajudar minha equipe. Quero poder ajudar de alguma forma e adquirir mais experiência”, afirmou Artur.

O Executivo de Futebol do Grêmio Novorizontino, Marcelo Barbarotti, falou sobre a negociação. “É um jovem com muita qualidade e não à toa defendeu a Seleção Brasileira no último Sul-Americano. Temos a certeza de que ele vai ter um bom rendimento e nos ajudará muito na competição”, avaliou.

Para o presidente do Grêmio Novorizontino, Genilson da Rocha Santos, o atacante chega para reforçar o sistema ofensivo da equipe. “Agora é uma fase de contratações pontuais para o elenco e o Artur vem para aumentar o nível de competitividade da linha de frente da nossa equipe. Desejamos toda sorte a ele e que possa desenvolver seu futebol.”

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino