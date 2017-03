Convites para Queima do Alho são vendidos na sede do Clube de Rodeio

Os convites para a Queima do Alho, tradicional evento que compõe a agenda do Catanduva Rodeo Festival, já estão sendo vendidos na sede do Clube de Rodeio, nos pontos de venda e nas entidades que serão beneficiadas. O evento acontece dia 02 de abril, a partir das 12h, no Recinto de Exposições João Zancaner.

Segundo o presidente do Clube de Rodeio “Os Bravos”, Lino Lima, anteriormente havia sido anunciada a data de 26/03, porém, devido a outros eventos que acontecem no mesmo dia, a comissão decidiu alterar a data para que todas as festas sejam favorecidas.

“Assim, a Queima do Alho será no domingo, dia 02 de abril. Teremos comida típica, com arroz tropeiro, arroz branco, feijão gordo, carne no disco de arado e farofa (paçoca), feita pela Comitiva Saudade do Corredô, de Novo Horizonte. A adesão antecipada é R$25,00 e no dia será R$30,00. As bebidas serão vendidas separadamente, também com renda destinada para as instituições”, explica.

Com caráter beneficente, toda a renda será revertida para o Fundo Social de Solidariedade, Asilo São Vicente de Paulo, AVCC (Associação Voluntária de Combate ao Câncer) e HCC (Hospital de Câncer de Catanduva). “Mais uma vez trazemos as entidades para dentro do rodeio. Isso é muito importante, pois conseguimos ajudar aqueles que precisam ao mesmo tempo em que realizamos um evento agradável e esperado por aqueles que curtem o rodeio”, destaca o presidente.

Os convites podem ser adquiridos na sede do Clube de Rodeio (Rua Olímpia, 1267 – em frente ao Recinto de Exposições), nos pontos de venda (Drogaria Rede Central – Rua Minas Gerais e Garden Shopping Catanduva) e também com as entidades beneficiadas.]

Da Redação

Foto – Assessoria/Clube Os Bravos