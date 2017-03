Contribuintes tem até 15 de abril para quitar débitos com a Prefeitura

Contribuintes que possuem parcelamentos com pagamentos em atraso pela Prefeitura de Catanduva tem até o dia 15 de abril para regularizar a situação.

Com base na legislação, o não pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, faz com o parcelamento seja rompido. O prazo foi fixado pela Secretaria de Finanças.

“Os contribuintes que não acertarem sua situação e permanecerem com três ou mais parcelas em atraso, terão o parcelamento cancelado pela Prefeitura. Com isso, serão reincorporados integralmente todos os débitos com acréscimos legais”, frisa a secretária Solange Variani Fonseca, responsável pela pasta.

Serviço

Para regularizar seus débitos, o contribuinte deve comparecer à Central de Atendimento, no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM