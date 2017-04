Contas de luz de consumidores da região sofrerão redução a partir deste mês

Por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a tarifa dos consumidores residenciais da Companhia Nacional de Energia Elétrica, empresa que integra a Energisa Sul-Sudeste receberá, este mês, uma redução de até 15,42%.

A diferença é referente à revisão de valores pagos a mais, no ano passado, pela parcela do Encargo de Energia de Reserva (EER) correspondente à contratação da energia da usina de Angra III. Este montante foi arrecadado mensalmente pelas distribuidoras nas contas de luz e integralmente repassado à CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) ao longo de 2016.

Vale ressaltar, porém, que a percepção da redução tarifária nas faturas dos consumidores se dará de acordo com os ciclos de leitura e faturamento de cada um, podendo levar até dois meses para se completar. Esse impacto também dependerá das variações da alteração da cor da bandeira tarifária que, a partir de abril, conforme anúncio feito pela agência reguladora, sai de amarela para a vermelha.

A partir de maio, as tarifas ficarão até 1,22% mais baratas em relação ao valor pago em março. Esta diferença se deve ao fato de que, além do montante que será integralmente retirado das tarifas em abril, as contas terão novo valor, já desconsiderando os custos da energia de Angra III. Este novo valor valerá até a data do próximo processo tarifário que ocorre em maio.

