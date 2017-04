Consumo de energia elétrica se mantém estável no primeiro bimestre de 2017

A Secretaria de Energia e Mineração de São Paulo monitora a geração e consumo de todos os energéticos no Estado e apresenta estas informações, mensalmente no Boletim Energético, disponível em seu site na internet.

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, verificou-se um consumo de energia elétrica de 21.270 gigawatts/hora (GWh), quantidade 0,36% maior que o verificado nos mesmos meses do ano passado, que foi de 21.194 MWh.

O comércio foi o setor que apresentou a maior queda, de 1,26%, consumindo no bimestre 4.945 GWh contra 5.008 no período anterior.

Para o secretário de Energia e Mineração do Estado de São Paulo, João Carlos Meirelles, esses números demonstram que a recuperação econômica dos últimos meses, ainda não é sentida pelo mercado.

“A recuperação da economia brasileira ainda é lenta e não é sentida no consumo de eletricidade. As empresas não conseguiram retomar a produção no inicio do ano e isso reflete essa estagnação no consumo de energia elétrica. A partir do segundo semestre de 2017 esperamos ter uma retomada da produção que impacte no aumento do consumo de energia elétrica”, explica.

As residências paulistas consumiram no primeiro bimestre deste ano 6.613 GWh e o setor industrial 7.354 GWh. No mesmo período do ano passado foram consumidos 6.556 GWh nas residências, um aumento de apenas 0,87% e 7.298 nas indústrias, aumento de 0,77%.

Em 2016, a energia elétrica utilizada no Estado de São Paulo totalizou 127.065 GWh, contra 130.736 GWh em 2015.

O Boletim reúne mensalmente informações de eletricidade referentes aos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, além de gás canalizado e derivados de petróleo no Estado de São Paulo, com análises, quadros evolutivos e gráficos.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM