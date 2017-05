Construtora de Catanduva é vencedora de concorrência para obras da ponte de Novais

A empresa Nolli & Martins Ltda. EPP, de Catanduva, é a vencedora da concorrência para a reconstrução da ponte sobre o Córrego dos Tenentes, na estrada municipal Alberto Lahoz de Carvalho, que liga os municípios de Catanduva e Novais. A empresa apresentou proposta global de R$ 1.969.640,04, incluindo outras obras. O valor estimado era de R$ 2.046.491,89.

A obra da ponte está estimada em R$ 565,6 mil e tem previsão de 180 dias para ser concluída, após seu início. O extrato de homologação foi publicado nesta ontem, dia 30, na Imprensa Oficial do Município. Entretanto, ainda não há previsão para a assinatura do contrato.

Além da obra, a empresa vencedora será responsável também pela execução da ponte em concreto no Córrego das Borboletas, na rua Goyo Salamanca, na continuação da avenida Dona Engrácia, orçada em R$ 533 mil.

A concorrência engloba, ainda, os serviços de pavimentação asfáltica e a construção de guias, sarjetas e calçadas em trecho do prolongamento da rua Pindamonhangaba, entre a avenida César Guzzi e a estrada municipal Primo Novelli, e na rua Mongaguá, entre as ruas Novais e Campos do Jordão. O contrato global prevê que as obras sejam finalizadas em até 360 dias.

Concorrência

Além da Nolli & Martins, cinco empresas participaram: Coplan Construtora Planalto Ltda., Almeida Marin Construções e Comércio Ltda., Stocco &Zimmermann Ltda. EPP, LGR Construtora Ltda EPP e KGP Construtora Ltda.

Histórico

A ponte sobre o Córrego dos Tenentes cedeu há 16 meses, precisamente em 14 de janeiro de 2016, após fortes chuvas na região. Ao longo do ano passado, seis pessoas morreram vítimas de acidentes registrados naquele local.

Recentemente, um caminhão tombou no local. O incidente não deixou feridos, mas reabriu a discussão sobre a demora para a reconstrução da ponte. A STU reforçou a sinalização de trânsito na via.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM