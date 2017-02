Conselho Tutelar sofre sem veículo adequado para atendimentos externos

Membros do Conselho Tutelar de Catanduva tem sofrido com o veículo que possuem para atender ocorrências externas. Isso porque, o único carro utilizado pelo órgão está em condições precárias e impossibilita a realização do transporte para outros municípios.

O relato é do conselheiro Fernando Ferreira. O veículo atual – modelo Volkswagen/Gol – está com os pneus carecas e outras avarias. “Sem um carro adequado, o nosso trabalho é comprometido em até 80%. É um item indispensável. Quando a ocorrência é em Catanduva, ainda conseguimos efetuar o atendimento. Já quando é em outra cidade, temos de contar com a colaboração da Secretaria de Assistência Social e até da GCM da Prefeitura para o deslocamento”, detalhou.

Ferreira explica que nem sempre o veículo da Secretaria está disponível devido a demanda de atendimentos da pasta. “O ideal é contar com um em boas condições e exclusivo para o Conselho Tutelar”, argumenta.

O conselheiro diz que apesar do carro estar nessas condições, nenhuma solicitação deixou de ser atendida. “Fazemos o possível para que o Conselho Tutelar esteja em todas as ocorrências. Até hoje, nenhuma foi comprometida”, relata.

Liberação

O Conselho Tutelar e a Prefeitura de Catanduva aguardam a liberação de um veículo novo pelo Ministério da Justiça e Cidadania para ser encaminhado ao órgão local. O carro está documentado em nome da Prefeitura e encontra-se em uma concessionária em São José do Rio Preto.

“Toda a parte burocrática quanto a liberação já foi realizada. Aguardamos apenas o Governo Federal”, disse Ferreira. A previsão é que até o fina de março a nova viatura esteja disponível.

Em nota, a Prefeitura reconheceu que o veículo tem boas condições apenas para o uso na cidade.

“Quanto ao carro utilizado atualmente, ele tem boas condições de uso dentro da cidade e, para garantir mais segurança a conselheiros e outros usuários do veículo em casos de viagens, outros veículos são cedidos pela Secretaria de Assistência Social. A Prefeitura informa, ainda, que tomou todas as providências, neste início de gestão, para garantir a rápida liberação do carro que será repassado ao Conselho Tutelar de Catanduva pelo Ministério da Justiça e Cidadania. O veículo já está inclusive em nome da Prefeitura, dependendo apenas da liberação do próprio Governo Federal”, diz a nota.

A Prefeitura ainda diz que cumpre com sua responsabilidade de manter a estrutura para as atividades do Conselho Tutelar.

“A administração oferece espaço físico anexo à Secretaria de Assistência Social para atendimentos, com uma linha telefônica fixa e uma funcionária para dar suporte aos conselheiros. Mensalmente é feito repasse financeiro para gastos com celulares e viagens. A Prefeitura também paga o combustível do veículo utilizado para o serviço. Os conselheiros recebem salários de R$ 1,4 mil da Prefeitura e uma cesta-básica”, finaliza.

