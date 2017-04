Conselho Eleitoral confirma vitória de Moreno para Presidência do Equador

O presidente do Conselho Nacional Eleitoral do Equador, Juan Pablo Pozo, confirmou a vitória do candidato governista, Lenín Moreno, nas eleições presidenciais do último domingo no país. As informações são da agência EFE.

Em rede nacional de rádio e televisão, Pozo afirmou que, com 99,65% da apuração concluída, Moreno, do movimento de esquerda Alianza Pais tinha garantido 51,16% dos votos na disputa pela sucessão do atual presidente, Rafael Correa, que está no poder desde 2007.

Ao informar sobre os “resultados oficiais irreversíveis” da apuração, Pozo detalhou que o candidato governista recebeu 5.057.149 votos, e que o opositor, Guillermo Lasso, do movimento de centro-direita Creando Oportunidades (CREO), obteve 4.827.753 (48,84%).

“O Equador se pronunciou livremente nas urnas, e é nosso dever, cívico e ético, respeitar sua voz e seu voto. Parabenizamos o povo equatoriano que elegeu legalmente e legitimamente seu presidente e seu vice-presidente”, disse Pozo.

Da Agência EFE, por meio da Agência Brasil