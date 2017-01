Confira pontos de venda de talões de Área Azul

A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) de Catanduva, por meio dos agentes fiscalizadores de trânsito (AFTs), voltou a fiscalizar, desde a sexta-feira, 20 de janeiro, o uso e rotatividade do cartão de Área Azul.

Isto significa que, a partir de agora, os motoristas deverão obedecer o tempo de permanência máxima de duas horas para estacionar nas principais ruas do município. Os AFTs também observarão a presença do cartão nos veículos.

Para facilitar o acesso à compra dos talões, a Prefeitura divulga a lista dos pontos autorizadores para a venda dos mesmos. Ao todo, são 46. Confira abaixo:

Local

1. ACE – Rua Alagoas, 137

2. Nicopy – Rua Bahia, 398

3. Zezótica – Praça Monsenhor Albino, 10

4. Ótica Prisma – Rua 13 de Maio, 668

5. Lianan Brasil – Rua Brasil, 744

6. Willian Calçados – Rua Brasil, 743

7. Ótica Ocular – Rua Minas Gerais, 490

8. Bar do Russão – Rua Brasil, 1236

9. Bahia Malhas – Rua Bahia, 226

10. Etc & Tal – Rua Minas Gerais, 336

11. Olavo Bilac – Rua Maranhão, 913

12. Bottos Lanchonete – Rua Brasil, 498

13. Nutrivet – Rua Manaus, 331

14. Óticas Carol – Rua Bahia, 212

15. Paulinho’s – Praça Monsenhor Albino, 25

16. Pastel da Praça – Praça Monsenhor Albino, 76

17. Ichiban – Rua Bahia, 351

18. Imobiliária Sestito – Rua Pernambuco, 483

19. Loja do Povo – Praça 9 de Julho, 249

20. Lika Bijuterias – Rua Brasil, 769

21. Real Mais – Rua Maranhão, 868

22. Silvia Armarinho – Rua Bahia, 219

23. Coração de Jesus – Rua Brasil, 240

24. Neyse Decorações – Rua Brasil, 1429

25. Relojoaria Brasil – Praça Monsenhor Albino, 136

27. BMZ Cosméticos – Rua Brasil, 278

28. Homeofar – Rua Minas Gerais, 375

29. Colossos Churrascaria – Rua Maranhão, 286

30. Salão da Patrícia – Rua Cuiabá, 349

31. Gether Sapateiro – Rua Pernambuco, 78

32. Lanchonete 2001 – Rua Brasil, 466

33. Drogaform – Rua Brasil, 1105

34. Santa Gula – Rua Pará, 1020

35. Plotcopy – Rua Ceará, 445

36. Dri Calçados – Rua Brasil, 264

37. Madalena Depilação – Rua Pernambuco, 547

38. Aki Tem – Rua Brasil, 254

39. Chaplin Bar – Praça Monsenhor Albino, 81

40. Qualiformula – Rua Belém, 408

41. A Modelar – Rua Brasil, 774

42. A Modelar – Rua Treze de Maio, 456

43. Elétrica Araujo – Rua Pernambuco, 440

44. Analê – Rua Treze de Maio, 546

45. Rei Dos Móveis – Parque das Américas, 74

46. Casa De Bolos – Rua Treze de Maio, 240

Campanha de Trânsito

Nos últimos dias, a STU realizou a campanha de trânsito “Parada Educativa”, com o objetivo de educar e estimular os motoristas e motociclistas para a direção consciente, cumprindo devidamente as regras de trânsito para, desta maneira, evitar possíveis multas. Na oportunidade, os agentes de trânsito também informaram sobre a retomada da fiscalização da Área Azul e a rotatividade dos veículos estacionados.

Da Redação

Foto – Notícia da Manhã