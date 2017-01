Comunidade da paróquia Imaculada se reúne em oração pedindo a permanência do Padre Osvaldo

Na noite da última quinta- feira, 21, o Pároco divulgou nas redes sociais, um vídeo exaltando que nunca foi tão perseguido em sua vida como agora.

Com o pedido de cancelamento da passeata que aconteceria hoje, 23, feito pelo Padre Osvaldo, a comunidade da Paróquia Imaculada Conceição acatou, porém seguem com outra alternativa, a da oração. Agora os fiéis se reúnem em horários específicos para rezarem pela permanência do padre. No horário que seria feita a passeata hoje, por exemplo, o grupo está reunido.

O que se têm observado pelas redes é a devoção dessas pessoas, que prometem não desistirem nem deixar de lado a fé, nem mesmo no último minuto. O Padre deve deixar a paróquia, no próximo dia 14 de fevereiro.

Após uma semana do anuncio de sua saída o pároco se manifestou na última quinta- feira, 21, por meio de um vídeo. “Nunca vivi em minha vida uma perseguição como no momento atual e me pergunto: que mal fiz à mãe igreja? à diocese de Catanduva? aos meus irmãos Padres?. Não consigo compreender e me vem uma dor imensa, por que amo a igreja. Desde o dia da minha ordenação me comprometi a nunca ter nada, de viver inteiramente para o povo, de não receber salário, de que tudo o que eu recebesse voltasse para o povo e até hoje vivo assim”, desabafou.

Sobre a prestação de contas dos projetos sociais o Pe. afirmou não ter cometido nenhum delito que prejudicasse a imagem da igreja e afirmou que o motivo de sua saída foi não concordar com uma exigência. “Nunca deixei de prestar nenhuma conta, ou atrasei mensalidades da cúria. Todos os recursos para a construção e manutenção das obras vêm da bondade do povo. A diocese exigiu que a presidência da associação seja exercida por um fiel leigo, com o intuito de evitar uma administração paralela à administração paroquial”, disse.

Com isso o pároco alegou e mostrou alguns exemplos de associação pela região e Brasil que exercem esse modelo de gestão, ou seja, locais onde Padres também são administradores. No vídeo também foi revelado, que o prefeito Geraldo Vinholi (PSDB), tirou o projeto Luxo do Lixo da associação, além de ter que entregar o maquinário no valor de R$ 250 mil. A prefeitura não se pronunciou, mas na época, foi alegado pela assessoria que o projeto foi acolhido, para que não acabasse, pois a associação não tinha dinheiro para mantê-lo.

“Fui obrigado no dia de natal, a pedido dos Padres Fábio, Sylvio e José Luiz, a escrever minha decisão que confesso, nunca foi deixar a diocese mas sim, colocar a paróquia à disposição dela, por que não posso aceitar essa determinação, pois seriam perdidas grandes a favor do povo. Pedi para o padre José Luis tratar o assunto com sigilo, mas do trajeto a cúria a paróquia, já estava no site da diocese, inclusive o documento, carta pessoal. Fiquei triste de ver isso. Não sou desobediente, apenas não concordo com o fim dos projetos que nunca deram prejuízo à diocese”, disse.

E finalizou fazendo um apelo. “Peço que alguém possa intervir ao senhor Bispo. Com humildade no coração peço, se possível, olhe com carinho. Minha profunda gratidão”.

A diocese ainda não se pronunciou sobre o assunto.