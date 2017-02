Comissão do MEC avalia transformar FIPA em Centro Universitário

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), de Catanduva, mantidas pela Fundação Padre Albino, receberam nesta quarta-feira (08) Comissão instituída pelo INEP-MEC para avaliação institucional externa para transformação em Centro Universitário.

A Comissão formada pela Profª Drª Lígia Maria Moreira Dumont, Coordenadora, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pelo Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e pelo Prof. Dr. Leandro Gonçalves de Oliveira, da Universidade Federal de Goiás (UFG), se apresentou à Mantenedora nesta manhã, sendo recebida pelo presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues Amarante, pelo Diretor Geral da FIPA, Nelson Jimenes, e pelo Gestor Educacional Administrativo e Coordenador Pedagógico da FIPA, Antonio Carlos de Araújo.

Os dirigentes deram as boas-vindas à Comissão e falaram sobre a Fundação e a FIPA. Em seguida, a Profª Lígia, em nome da Comissão, agradeceu e disse que a finalidade é a melhoria da qualidade do ensino, sempre respeitando as peculiaridades do local. A Comissão fica em Catanduva até o próximo dia 11.

As faculdades isoladas da Fundação Padre Albino foram integradas em 2007 surgindo a FIPA, que oferece oito cursos: Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física – Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Enfermagem, Medicina e Pedagogia, distribuídos em dois câmpus – Sede, na Rua dos Estudantes, 225, Parque Iracema, e São Francisco, na Rua Seminário, 281, São Francisco.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/FPA