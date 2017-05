Comissão aprova início das obras para instalação de gasoduto

Uma comissão especial, formada por membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (Comdu), deu parecer favorável à aprovação da instalação de gás natural em Catanduva. O consentimento teve aval de todos os integrantes do conselho, com ressalvas à empresa responsável pelo serviço, a GasBrasiliano.

Segundo a comissão, é preciso considerar primeiramente as recomendações técnicas da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Superintendência de Água e Esgoto (SAEC) e Secretaria de Obras e Serviços, entidades que deverão fiscalizar a execução das obras e a observância do cumprimento dos requisitos.

Além disso, foi recomendada à Prefeitura a elaboração de um regulamento, contendo normas para o uso do subsolo no município, visando regrar situações e prevenir possíveis danos. Para a aprovação das obras, também foram analisados impactos e precauções, além de pontos positivos e negativos a respeito da instalação.

Próximos passos

Autorizado pelo Comdu, o processo que detalha a instalação do gás natural foi encaminhado para a SAEC, que deverá fazer suas considerações técnicas. Na sequência, o documento será apreciado pela Secretaria de Obras e Serviços. Assim que aprovado, será liberado o alvará de construção. Não há prazo fixado para isso.

Da Redação

Foto – Divulgação