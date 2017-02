Com raça, Novorizontino busca o empate contra o São Paulo

Após estar perdendo por 2 a 0, o Grêmio Novorizontino mostrou sua força e buscou o empate contra o São Paulo na noite deste sábado (25), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Roberto e Railan marcaram os gols do Tigre.

A partida começou movimentada. O Grêmio Novorizontino fechava os espaços do São Paulo, que pressionava. O Tigre tentava chegar ao ataque, mas esbarrava na defesa Tricolor. Até que Gilberto abriu o placar para os visitantes. No início da segunda etapa, Thiago Mendes ampliou o marcador para o São Paulo. Mas o Novorizontino não desanimou e foi pra cima em busca do empate. Roberto fez jogada individual e sofreu pênalti, que ele mesmo cobrou e marcou. Já no final do jogo, Everaldo faz bom cruzamento e Railan sobe no segundo andar para empatar a partida e dar números finais ao jogo.

Autor do gol que recolocou o Novorizontino na partida, Roberto falou sobre o desempenho da equipe. “Era um jogo muito importante para nós. Com certeza saímos fortalecidos para a sequência do campeonato. Nosso time está de parabéns, por ter corrido até o final e conquistado esse ótimo resultado”, avaliou.

O técnico Junior Rocha falou sobre a entrega dos jogadores. “Sabíamos que não era um jogo fácil e ter um resultado adverso por dois gols de diferença, torna ainda mais difícil. Mas os atletas estão de parabéns pela forma como se entregaram em campo. Foi um resultado muito importante para nossa sequência na competição e mostra que podemos chegar ainda mais longe”, afirmou.

O Grêmio Novorizontino é o segundo colocado do Grupo C com 7 pontos. Na próxima rodada, a equipe viaja até Lins, onde enfrenta o Linense.

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino