Com quadro enxuto, indústrias alimentícias devem investir em contratações pontuais

Avaliação é do presidente do Sindicato da Alimentação, Sérgio Urize

Devido à má fase enfrentada pela economia brasileira, as expectativas de recuperação são pequenas. Pelo menos, no setor da indústria alimentícia, como analisa o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva e região (Sinal), Sérgio Urize. Segundo informações do líder sindical, as empresas já estão trabalhando com quadro enxuto de funcionários, o que deve gerar, na maioria dos casos, contratações pontuais, onde realmente haja necessidade de mais um funcionário.

“Por causa desse mesmo quadro (número reduzido de trabalhadores), é possível que não ocorram muitas demissões no setor fabril das empresas”, explica Urize.

Ainda de acordo com ele, é preciso cautela. Além disso, será necessário aguardar o anúncio de possíveis mudanças e projetos, tanto para os trabalhadores quanto para os empresários.

“Se não for muito bem pensada, planejada e executada, qualquer mudança poderá aumentar ainda mais a crise, o que pode levar ao fechamento de diversas empresas. Esperamos que as medidas a serem tomadas pelo governo não prejudiquem ambas as partes”, destaca o presidente do Sinal.

Negociações – repor perdas e ampliar benefícios

Quando o assunto são as negociações salariais, com a primeira data-base da categoria em abril (setor de Carnes), Urize é cauteloso, principalmente, devido à crise financeira. Ele não espera muitos avanços. “Você senta para negociar com o patronal e eles já lançam aquele longo discurso sobre a crise, a falta de verbas, a dificuldade nas vendas. Isso dificulta”, diz.

Porém, na visão dele, independente de crise, os sindicalistas precisam fazer o máximo para fechar bons acordos, ao menos, com a reposição das perdas com a inflação e ampliação de benefícios.

“Algumas empresas, realmente, estão enfrentando dificuldades, o que não as impede de fazer uma negociação que a satisfaça e favoreça os trabalhadores, como repor as perdas com a inflação, repassando o índice aos benefícios que cada empresa tem com acordado com o sindicato, como ticket alimentação, cesta básica, PLR, auxílio transporte, entre outros”, salienta.

De acordo com o presidente do Sinal, a força motora das empresas são os trabalhadores e o esforço diário precisa ser reconhecido.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação/Sinal