Com promessa de casa cheia, Novorizontino recebe o Palmeiras no Jorjão

O Campeonato Paulista chega ao mata-mata e o Grêmio Novorizontino entra em campo para enfrentar o Palmeiras, no primeiro jogo das quartas-de-final. A partida está marcada para este domingo (02), às 19 horas, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

O jogo é histórico para o Novorizontino e a torcida promete lotar o estádio para empurrar o Tigre. Antecipadamente, foram vendidos 10 mil ingressos. O meia Fernando Gabriel, falou sobre o confronto com o Palmeiras. “Vai ser uma partida muito difícil. A qualidade do Palmeiras é indiscutível, além de ser o atual campeão Brasileiro. Temos que ter respeito, mas também fazer nosso jogo, porque não chegamos nas quartas-de-final à toa”, falou.

Para o técnico Silas, do Grêmio Novorizontino, o confronto não se decide no primeiro jogo. “É uma partida de 180 minutos e jogamos o primeiro jogo na nossa casa. A ideia é fazer uma grande partida jogando em Novo Horizonte. Temos que ter respeito pelo Palmeiras, afinal é um time que tem jogadores de seleção e não só do Brasil. Mas a gente sabe que o futebol é decidido dentro de campo e acreditamos que podemos classificar”, afirmou.

A segunda partida das quartas-de-final entre Novorizontino e Palmeiras, está marcada para a próxima sexta-feira (07), às 21 horas, no Pacaembu, em São Paulo.

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino