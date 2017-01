Com índice de 5,2% de infestação, Catanduva entra em risco de surto de dengue

Avaliação feita em janeiro aponta para alto índice de larvas em imóveis vistoriados

Os dados da Avaliação de Densidade Larvária (ADL) de janeiro colocam Catanduva em risco de surto de dengue. O resultado divulgado pela Secretaria de Saúde, por meio da EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Mosquito Aedes aegypit), aponta para o índice de 5,2% de infestação, bem acima do tolerável pela Organização Mundial de Saúde, que é de 1%.

Na última avaliação, realizada em novembro do ano passado, o índice já se encontrava em 3,2%, ou seja, em estado de alerta para dengue.

As regiões da cidade mais afetadas, de acordo com o novo levantamento, são as áreas 5 (6,9%) e 3 (6,8%), tendo na sequência as áreas 4 (4,8%), 1 (4,7%) e 2 (3,3%).

Na etapa atual, os agentes de endemias passaram por 7.195 imóveis, divididos em cinco áreas da cidade, mas quase a metade não foi vistoriada por estar fechada no momento da inspeção. A ADL é feita três vezes ao ano.

Plano de Ações

A Secretaria de Saúde traçou um plano de ações para o enfrentamento da infestação e solicita a colaboração da população no recebimento dos agentes visitadores.

“Serão adotadas ações por toda a cidade com foco inicial nas áreas onde o índice larvário se encontra maior e posteriormente os locais que apresentaram índice menor”, explica o secretário de Saúde, Ronaldo Gonçalves Júnior.

Já estão em andamento mutirões para retirada de materiais inservíveis e o plantão de combate ao vetor aos sábados, por meio do convênio firmado entre o município com o Governo do Estado, por meio do programa “Todos juntos contra o Aedes aegypti”.

O setor mantém o esquema de prevenção e eliminação de criadouros por toda a cidade, com a retirada de materiais inservíveis e atenção redobrada no cuidado com terrenos particulares, descarte de lixo irregular em vias públicas e imobiliárias que tenham imóveis sem inquilinos.

