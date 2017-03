Com estreia de Silas, Grêmio Novorizontino enfrenta a Ferroviária no Jorjão

Estreando o técnico Silas, o Grêmio Novorizontino recebe a Ferroviária pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O Tigre do Vale vai em busca da vitória para manter a invencibilidade jogando no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. A bola rola a partir das 21h05, em Novo Horizonte.

Para o volante Doriva, o time precisa manter o que vem fazendo dentro de casa. “Estamos invictos aqui, mas isso não está sendo o suficiente para nossas ambições dentro do campeonato. Temos que nos impor, jogar nosso futebol e o mais importante, que é sair com os três pontos”, afirmou.

O técnico do Novorizontino, Silas, falou sobre o elenco. “Temos um time muito forte e acredito que não é preciso fazer muitas mudanças e sim alguns ajustes, que já conversamos. Mesmo com pouco tempo, os jogadores têm respondido bem ao sistema de jogo”, falou.

Para o treinador, a partida contra a Ferroviária é mais uma decisão. “É um jogo complicado. O adversário vem de derrota em casa e precisa pontuar. Precisamos ter inteligência para fazer um bom jogo e sair com a vitória.”

Da Redação

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino