Com empate, Grêmio está matematicamente rebaixado para 4ª Divisão

Mais um triste capítulo da história do futebol profissional de Catanduva foi escrito na noite desta quarta-feira (29). Após o empate na noite de ontem com o Rio Branco, o Grêmio Catanduvense está matematicamente rebaixado para a Quarta Divisão do Campeonato Paulista.

Mesmo jogando no Estádio Sílvio Salles, a equipe somou seu sexto ponto na competição e não pode mais alcançar o primeiro time que está fora da Zona do Rebaixamento.

Já o Rio Branco perdeu pontos preciosos na briga pela primeiras posições no topo da tabela. Agora, o Grêmio apenas cumprirá tabela nas rodadas finais da A-3.

O próximo compromisso da equipe será contra a Matonense, no domingo, a partir das 10 horas, em Matão.

Líderança

Na outra ponta da tabela, a briga pela liderança segue quente. Olímpia e Internacional de Limeira disputam, rodada a rodada, quem terminará na primeira colocação na primeira fase do torneio.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/Grêmio Catanduvense