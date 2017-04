Com baixa adesão, Governo do Estado encerra Acessa São Paulo em Catanduva

O Governo do Estado encerrou as atividades do programa Acessa São Paulo, em Catanduva. A ociosidade foi o principal motivo para a tomada de decisão, visto que, de acordo com o Comitê Gestor de Internet do Estado, a inatividade do serviço no município foi de 86,65% no último trimestre de 2016.

De acordo com informações da Prefeitura, será encaminhado um ofício ao Estado, solicitando que os equipamentos utilizados durante as atividades do programa sejam doados ao município. Ao todo, são nove máquinas, sendo um servidor, um para a monitoria e sete para os usuários.

“Se os equipamentos forem liberados para a Prefeitura, a intenção da administração municipal é verificar a demanda e estudar um novo formato para o programa ou oferecer um curso que atenda às necessidades da população, a partir de parceria entre as secretarias de Planejamento e Informática e de Cultura”, consta em nota divulgada pelo Executivo.

Celulares

De acordo com o Comitê Gestor de Internet, o uso dos postos do programa vem caindo devido à modernização da tecnologia: 89% dos usuários da rede de internet no Brasil utilizam celulares para acessá-la em suas próprias casas.

De acordo com o Governo do Estado, o Programa Acessa São Paulo cumpriu seus objetivos em seus 16 anos de funcionamento e precisa, frente às novas demandas da sociedade, passar por uma reestruturação.

Foto – Divulgação/Arquivo NM