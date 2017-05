Com 55 anos de carreira, Edinho Santa Cruz faz show no Clube de Tênis Catanduva

A música sempre fez parte da vida de Edinho Santa Cruz. Essa paixão se manifestou aos cinco anos e, aos dez, começou a tocar profissionalmente e fazer apresentações em vários lugares do Brasil. Hoje, com 55 anos de carreira, o cantor volta a Catanduva para fazer um show emocionante no tradicional Jantar Dançante do Clube de Tênis Catanduva. A apresentação acontece neste sábado, dia 27, a partir das 21 horas.

“Minha maior expectativa é que o nosso show leve grandes emoções ao público, proporcionando uma noite de muita alegria e alto astral. Estou muito feliz e animado em tocar no Clube de Tênis Catanduva novamente”, disse. Na reinauguração do salão social do CTC, em outubro de 2016, Edinho foi convidado para fazer o primeiro show depois da reforma, em que estavam presentes mais de 850 pessoas. “Foi um prazer imenso ter sido convidado para participar da reinauguração, pois o clube faz parte da minha história”, ressaltou o músico.

Edinho é músico, cantor e compositor e quando o assunto é repertório, tudo é bem seletivo para agradar o público presente. De acordo com ele, o maior objetivo é fazer com que todos tenham a melhor experiência possível. “Em 2016, lancei o meu projeto autoral “Jogo do Silêncio”, que mostra algumas músicas instrumentais que compus ao longo de todos esses anos e que representam momentos muito importantes da minha vida na música”, falou.

Conhecido pelo repertório internacional, o músico ressalta que viveu diversas épocas da música e que as canções brasileiras também fazem parte da sua carreira que vai desde o MPB até o sertanejo de raiz. “Tenho uma história interessante sobre o Sérgio Reis. Ele gravou a música Menino da Porteira por minha causa, quando foi em um show na época em que estávamos começando e nos escutou tocando essa música – que hoje é um dos maiores sucessos”, contou.

Os convites e mesas para o show estão à venda na secretaria do CTC. Mais informações pelo telefone 17 3524-9300.

Da Redação

Foto – Divulgação