Com 11 anos, Rayssa Vitória busca 2º título consecutivo na categoria 14 anos do Paulista

A tenista Rayssa Vitória, 11 anos, de Mirassol, integrante do Projeto Tênis do Monte Líbano, de São José do Rio Preto, estreia contra a vencedora do jogo entre Giovana Cardoso, de Franca, e Maria Clara Silva, de Uberlândia-MG, neste sábado (27), às 13h30, pela categoria 14 anos feminino, na etapa do Circuito Paulista – atletas federados -, no Tennis Country Club, em Ribeirão Preto. Rayssa Vitória – atual número 9 do ranking paulista, com 1620 pontos, é a cabeça de chave 3 do torneio. A final do torneio está marcada para domingo (28), às 11h30.

“Desde o meu último paulista (há duas semanas em São Carlos, onde foi campeã) venho me dedicado ainda mais aos treinos e espero fazer uma boa apresentação e chegar até a final”, disse Rayssa. “Por jogar uma categoria acima da minha, venho enfrentado meninas mais velhas e experientes e que batem muito forte na bola. Está sendo um grande aprendizado para mim”, acrescentou.

No ranking da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Rayssa Vitória aparece na 62ª posição na categoria 12 anos, com 62,10 pontos. Ela também luta para chegar ao posto das 10 melhores do País. O sonho dela é disputar o Sul-Americano que será realizado em Santiago, no Chile, em novembro deste ano.

Histórico

Nascida em Bebedouro, Rayssa viveu parte da infância na cidade de Cajobi (cerca de 10 mil habitantes) e São José do Rio Preto. Aos 6 anos iniciou as aulas de tênis na Academia Saviole, em Rio Preto, sob a supervisão do treinador Luizinho Saviole.

Buscando um ritmo mais forte de preparação, Rayssa passou numa avaliação na iniciação do Projeto Tênis do Monte Líbano e foi aprovada em dezembro de 2014. Atualmente, ela integra o grupo de treinamento do projeto – que tem como treinadores Éder Barboza, Fernando Quintino e Wanderley Solidera -, além da coordenação de Guilherme Moreno e Mara Gomide. Em outubro de 2016, ela se mudou com a família para Mirassol.

Foto – Vinícius de Paula/Todo Sports