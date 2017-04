Cobranças indevidas lideram reclamações ao Procon de Catanduva

O Procon de Catanduva realizou, em março, 574 atendimentos. O número é quase duas vezes maior que o registrado em janeiro deste ano, quando 200 pessoas foram atendidas pelo órgão. Do total de reclamações, a principal delas está relacionada à cobrança indevida feita por empresas de serviço privado.

A reclamação aparece em primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente, sendo as empresas reclamadas as de telefonia celular, financeira e telefonia fixa, nesta ordem.

Por conta do Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, o Procon organizou palestra em parceria com a Prefeitura de Catanduva, Sebrae, Associação Comercial e Empresarial (ACE), Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) e Sindicato Rural.

“O evento focou o empresário catanduvense, que atende a centenas de consumidores e deve respeitar os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, além de conhecer seus deveres”, disse a coordenadora do Procon, Beatriz Trigo.

Serviço

Ao procurar pelo Procon, é necessário apresentar os seguintes documentos: cópias do CPF, RG e comprovante de residência e a documentação pertinente à reclamação, como número de protocolo, contrato ou cupom fiscal. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas, na Central de Atendimento 2, no piso térreo da Prefeitura.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM