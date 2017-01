Clube de Tênis Catanduva realiza Carnaval de Salão de 25 a 27 de fevereiro

Com o tema “Frevo e Alegria”, serão duas noites e uma matinê para divertimento dos foliões

O Clube de Tênis Catanduva já definiu sua programação para o Carnaval 2017: um Esquenta, duas noites de baile no salão social e uma matinê. Este ano, sob o tema “Frevo e Alegria”, o CTC espera mais uma vez reunir centenas de foliões.

Segundo o presidente Antonio Marcos Devitto, este é um evento esperado pelos associados e catanduvenses. “Desde que retomamos o baile de Carnaval em 2015 somos cobrados todos os anos pela próxima edição. E isso é uma satisfação muito grande, pois entendemos que se as pessoas querem mais, é porque estamos atendendo as expectativas”, destaca.

Para este ano, as comemorações começam na sexta-feira, dia 24 de fevereiro, com o Esquenta no Irish PUB, das 21h às 02h. Já no sábado (25) e segunda (27), acontecem os bailes de Carnaval no salão social, e no domingo, a partir das 15h, a matinê, com o tradicional concurso de fantasias. “Este ano temos mais um motivo para ter casa lotada: o salão social revitalizado será um dos grandes diferenciais para atrair aqueles que ainda estão na dúvida. Uma grande festa, com um local à altura”, completa Devitto.

A banda responsável pela animação será a Som de Casa, do músico Fábio Augusto, priorizando marchinhas e samba enredo, do jeito que todos gostam. “Estamos trabalhando não só para manter o padrão dos outros anos, como para fazer um Carnaval ainda melhor, mais animado, com conforto, qualidade e segurança”, ressalta.

Os sócios do CTC entram de graça; não sócios pagam R$50,00 para o Esquenta, R$70,00 por noite de baile e R$35,00 na matinê (a partir dos sete anos). As mesas já estão disponíveis para reserva na secretaria do clube, mediante pagamento – R$120,00 para uma noite e R$150,00 para duas noites. “Estamos, praticamente, a um mês do Carnaval. Queremos convidar todos os catanduvenses e associados, e o pessoal da região para participar deste que é um dos melhores carnavais de salão do interior. Esperamos todos vocês”, finaliza o presidente.

Foto – Divulgação/Assessoria CTC