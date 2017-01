Clube de Tênis Catanduva lança livro sobre sua história

Publicação digital está disponível para quem quiser conhecer os 88 anos do CTC

Neste último sábado, o Clube de Tênis Catanduva comemorou seus 88 anos com um jantar especial, com presença de mais de 300 associados, que puderam curtir um delicioso jantar e show da Banda Doce Veneno. Contudo, o ponto alto da noite foi o lançamento do Livro Histórico do CTC, vislumbrado pelos catanduvenses Lecy Pinotti e Nelson Bassanetti, com organização editorial de Daniela Martins e colaboração de Adriana Polari e Daniela Mendonça.

Fruto de um trabalho de pesquisa de anos, em mais de 400 páginas os leitores poderão conferir fatos e episódios que marcaram a história não só do CTC, como também de Catanduva.

O Clube de Tênis Catanduva foi fundado em 1929 por um grupo de catanduvenses aficionados pelo esporte da raquete, inclusive esporte esse que deu nome ao clube. Hoje, o Clube de Tênis continua exportando talentos e se destacando nos mais diferentes esportes, além de manter a tradição de ser palco de grandes eventos, como bailes, shows e palestras, trazendo grandes nomes artísticos e recebendo celebridades.

Segundo o sr. Nelson Bassanetti, é muito gratificante ver este trabalho concluído. “O Lecy realizou uma pesquisa minuciosa e eu dei continuidade, resgatando os acontecimentos e selecionando as fotos. Ter essa história registrada é muito importante para que todos conheçam o Clube de Tênis e tudo que ele representa não só para a cidade, mas para as pessoas”, destaca.

À medida que novos fatos forem acontecendo, o livro será atualizado, ganhando novos capítulos a cada ano.

Para o presidente do CTC, Antonio Marcos Devitto, esse registro será uma volta ao passado e uma oportunidade de ver como o clube se modificou e se fortaleceu como referência. “Muitas foram as diretorias que por aqui passaram, deixando seu legado e construindo uma história de sucesso para o clube, que ganhou, ao longo dos anos, muitos associados. Hoje temos mais de 1500 pessoas circulando pelas dependências. E esse registro faz com nossas memórias não fiquem perdidas no tempo, e que as pessoas possam se lembrar de alguns momentos únicos que fizeram parte de suas vidas. Para alguns, pode parecer uma simples leitura, mas para outros será uma agradável volta ao passado, relembrando, ainda, casos, amigos e parentes, autores e atores desta memorável história. Acessem e leiam!”, completa.

O livro é digital e está disponível gratuitamente para leitura no site www.clubedeteniscatanduva.com.br.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa