Clube de Rodeio “Os Bravos” lança campanha de Doação de Sangue

A Campanha de Doação de Sangue já faz parte do calendário do Catanduva Rodeo Festival e é esperada por muitas pessoas que desejam contribuir com o Hemonúcleo e ao mesmo tempo participar do rodeio. “Mais uma vez lançamos essa campanha que já é sucesso. É uma ação muito importante, pois conseguimos aumentar os estoques de sangue do Hemonúcleo usando a força que o Catanduva Rodeo Festival tem na cidade”, destaca o presidente do clube, Lino Lima.

Funciona assim: a partir de segunda-feira, dia 20 de março, as pessoas poderão realizar o cadastro – que é obrigatório e deverá ser feito antes da doação – na sede do Clube de Rodeio. Em seguida, a pessoa deve se dirigir ao Hemonúcleo de Catanduva e realizar a doação, retornando à sede com o atestado e retirando, assim, o seu ingresso. “Cada doação vale um ingresso. Na hora do cadastro, a pessoa já irá escolher para qual dia deseja o seu ingresso. Lembrando que são ingressos limitados por noite”, ressalta.

Dessa forma, valores como solidariedade e ajuda ao próximo também permeiam as ações do Catanduva Rodeo Festival, buscando sempre trazer as entidades e associações para dentro da festa. “Com essa campanha queremos incentivar a doação de sangue, para que se torne um hábito, uma vez que muitas pessoas podem doar e acabam não fazendo. A conscientização é o resultado mais importante, juntamente com as doações que melhoram os estoques do Hemonúcleo, que consegue atender com agilidade aqueles que precisam de bolsas de sangue”, completa.

Como participar:

1) Ir até a sede do Clube de Rodeio “Os Bravos” (Rua Olímpia, 1267) a partir de 20/03 (segunda-feira) com os documentos pessoais e realizar o cadastro, que é obrigatório;

2) Fazer a doação de sangue no Hemonúcleo de Catanduva e solicitar o atestado de doação;

3) Apresentar o atestado na sede do Clube de Rodeio e retirar o ingresso para a data escolhida.

Requisitos para doação de sangue:

– Levar RG ou CPF;

– Menores entre 16 e 18 anos devem estar acompanhados de seus representantes legais (pai ou mãe);

– Não ingerir alimentos gordurosos ou bebida alcoólica um dia antes de doar.

A sede do Clube de Rodeio fica na Rua Olímpia, 1267, e funciona das 9h às 12h e das 14h às 19h. O Hemonúcleo de Catanduva está localizado na rua Treze de Maio, 974 e atende de quarta a domingo, das 7h às 13h.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM