Clube de Rodeio doa parte da renda da Queima do alho ao HCC

O Clube de Rodeio “Os Bravos” de Catanduva entregou ao Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) no final da tarde do dia 01 de junho, 25% da renda – R$ 6.231,48 obtida com a Queima do alho realizada dia 02 de abril, a partir das 12h, no Recinto de Exposições João Zancaner. Igual valor foi repassado à AVCC – Associação Voluntária de Combate ao Câncer e 50% para o Fundo Social de Solidariedade do município.

O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, disse que agradecer aos Bravos é redundância, uma vez que o clube vem colaborando com o HCC desde o ano passado, quando foi lançada a campanha de captação de recursos. O presidente e o vice-presidente do clube, Lino Lima e Cláudio Romagnolli, respectivamente, ressaltaram que a parceria dos Bravos com o HCC é um compromisso.

Itajobi

A Comitiva “União de Itajobi” visitou o Serviço de Radioterapia da Fundação dia 02 de junho e doou R$ 16.000,00, 50% da renda da cavalgada realizada dia 29 de maio último, ao Hospital de Câncer de Catanduva/HCC. Os outros 50% foram doados ao Hospital de Câncer de Barretos.

O grupo formado por Paulo Vilas, Maurício Paziani, José Roberto Lourenceti Junior, Lucimar Silveira e Maikow Roceton foi recebido pelo presidente da Diretoria Administrativa, José Carlos Rodrigues Amarante, e informado sobre o projeto e a campanha para o término da obra pela Coordenadora do Setor de Captação, Angélica da Costa.

Terminada a apresentação, Dr. Amarante informou que a Fundação aguarda a liberação de dois milhões de reais do Governo do Estado para o término da obra, ressaltou que os hospitais da entidade são referência em saúde e do déficit apresentado por eles em 2016 juntamente com o Recanto Monsenhor Albino. Por fim disse que a colaboração da comunidade deve ser permanente e pediu que a Comitiva continue ajudando. Em seguida visitaram a Radioterapia, onde receberam explicações do Dr. Amarante e do engenheiro civil Edegar Durigan Junior.

Ainda participaram da visita Marcelo Paziani, Matilde Ap. Longhini Paziani, Patrícia Esmerini Bicalho, Daniel Bicalho e Aparecida de Lourdes Esmerini Benini. Integrantes da Comitiva, Hemerson Vilas, João Sperandio, Rafael Pestana, Marcos Araújo e Alvecir Gradela não puderam estar presentes na visita.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/FPA