Clube de Rodeio confirma Cavalgada para o dia 08 de abril

O Clube de Rodeio “Os Bravos” já definiu a agenda de eventos que acompanha o Catanduva Rodeo Festival. Um deles será a Cavalgada, o tradicional desfile em cavalos pelas ruas da cidade. De acordo com o presidente do Clube de Rodeio Lino Lima, a Cavalgada é realizada há mais de 10 anos e anuncia a chegada do rodeio. “Temos a tradição de passar pelas áreas centrais da cidade com os cavalos, juntamente com os carros e trio elétrico com a rainha e princesas, anunciando o Catanduva Rodeo Festival. O público já fica à espera pelas ruas e se diverte também”, destaca.

Este ano, a Cavalgada será no dia 08 de abril, um sábado, com a concentração a partir das 9h no Recinto de Exposição. “Queremos convidar as comitivas de Catanduva e região para que já agendem essa data e participem desse evento. Ano passado recebemos mais de 500 cavaleiros, e queremos superar as expectativas nesse ano A começar pela organização no recinto, até a escolha do percurso, o apoio da Secretaria de Trânsito, da Guarda Municipal, da Polícia Militar para garantir a fluidez do trânsito e a segurança das pessoas, assim como da Monte Azul que realiza a limpeza do trajeto”, ressalta o diretor Claudio Romagnolli.

Após o retorno ao Recinto, tem início o campeonato de churrasco, em que as comitivas disputam qual o melhor prato, a partir de um grupo de jurados que elege o melhor. “Sobre o campeonato de churrasco, a reserva de tendas pode ser feita no Clube de Rodeio, pelo telefone 17 3521-7013”, completa Romagnolli.

Queima do Alho Beneficente

Outra festa que faz parte do calendário do rodeio é a Queima do Alho, que acontece dia 26 de março no Recinto de Exposições e mais uma vez terá renda revertida para associações beneficentes. “No ano passado, tivemos essa iniciativa de doar a renda. E este ano daremos continuidade a essa ação, aproveitando o evento para estar junto das entidades”, enfatiza Romagnolli.

Segundo o presidente Lino Lima, a Queima do Alho deve reunir centenas de pessoas no Recinto de Exposições. “Neste ano, a renda será revertida para o Fundo Social de Solidariedade e também em favor da luta contra o câncer, sendo dividida entre a AVCC (Associação Voluntária de Combate ao Câncer) e o HCC (Hospital de Câncer de Catanduva)”, finaliza.

Da Redação

Foto – Arquivo