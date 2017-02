Circuito Cultural Paulista traz para Palmares Paulista espetáculo da Cia Suno

Em março, o Circuito Cultural Paulista traz para Palmares Paulista o espetáculo “Chafurda!”, da Cia Suno (SP). O público vai se divertir vendo como age um palhaço nos bastidores do circo, fora do horário do espetáculo, com o picadeiro bagunçado e sujo.

Com os palhaços da Cia Suno, tudo vira uma grande palhaçada, com eles lidando com os elementos do dia a dia como se estivessem em cena. Desentupidores, baldes, vassouras, panos, bolas de sabão e até facas são utilizados para a faxina e também para divertidos números de habilidades. Recheado de malabarismos, equilibrismos e palhaçada “CHAFURDA!” é um espetáculo dinâmico e divertido, onde uma simples arrumação se transforma em uma enorme brincadeira.

Composta por uma atriz dramática e circense, formada pelo CPT e pela École National du Cirque Annie Fratellini (Helena Figueira) e um artista acrobata com domínio das técnicas de malabares (Duba Becker), a Cia Suno foi fundada em 1998 por um grupo de amigos que sonhavam criar um núcleo de pesquisa cênica na cidade de Santos.

Inicialmente, a Cia dedicou-se a pesquisas sobre o teatro do absurdo, realizando estudos sobre “Fando e Lis”, “Piquenique no Front” e “O Arquiteto e o Imperador da Síria”. Logo após, iniciou um trabalho sobre “Esperando Godot”, onde integravam as artes circenses e dramáticas. O espetáculo que recebeu três prêmios de melhor ator (Victor Nóvoa) e indicações de melhor direção e melhor ator coadjuvante. Iniciava aí a “Identidade” da Cia Suno: mesclar a riqueza poética do circo com a linguagem teatral, sem perder a essência da máscara. Todas as peças realizadas pela companhia, desde então, têm uma temática, uma história.

Hoje a Cia Suno tem doze espetáculos em seu repertório. Há desde o lúdico “A Bailarina e o Palhaço”, que conta uma linda história de amor entre esses tradicionais personagens do universo infantil; como o dinâmico “Estripulias no Circo”, que apresenta a história da criação do circo em ordem cronológica, passando pelo circo de cavalaria inglês, circo chinês, russo, até a linhagem mais moderna e inusitada.

Além de se dedicar à arte circense nestes quinze anos de existência, a Cia Suno assinou a coreografia da comissão de frente das Escolas de Samba X9 Santista (2008) e Gaviões da Fiel (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016). Também foi convidada pelo Ministério do Turismo e Embratur para representar a arte circense brasileira em Lisboa, Madrid e Argentina.

SERVIÇO

Onde: Centro Comunitário Francisco Giglio – Rua 15 de Novembro 385

Quando: 17 de março, às 20h

Para quem: Livre

Quanto: Grátis

Duração: 45 minutos

Da Redação

Foto – Ligiane Braga