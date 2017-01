CEPRAJUR do Direito FIPA realiza 405 atendimentos em 2016

O escritório jurídico do CEPRAJUR – Centro de Prática Jurídica do curso de Direito das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizou 405 atendimentos no ano de 2016. O Prof. Donizett Pereira, Coordenador do escritório, informou que dentre os assuntos mais procurados estão o Direito de Família (separações, divórcio etc.) e Direito Imobiliário (aluguel, registro de imóveis).

O atendimento pelo escritório jurídico faz parte das atividades do curso de Direito da FIPA e tem como objetivo propiciar assistência jurídica preventiva e gratuita à população carente de Catanduva, ao mesmo tempo em que garante experiência de estágio aos alunos da terceira, quarta e quinta séries. Em 2016 o Ceprajur ofereceu estágio para 11 alunos.

A atividade conta com a parceria da Associação Pão Nosso, da Paróquia Imaculada Conceição, “propiciando esperança de solução de conflitos a uma população cada vez mais carente de expectativas em relação aos poderes constituídos e necessitadas de um acolhimento humanitário”, ressalta Prof. Donizett.

O CEPRAJUR está localizado na Rua São Leopoldo, 80, ao lado da Paróquia Imaculada Conceição, e funciona das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/FIPA