Centro Paula Souza aprova seis cursos no Elias Nechar

A Escola Técnica (ETEC) Elias Nechar deu início a seis cursos profissionalizantes, aprovados pelo Centro Paula Souza. Foram disponibilizadas 180 vagas, que contribuirão para a qualificação profissional de moradores da cidade e da região.

No dia 13, teve início o curso de Eletricista Residencial, com 30 alunos; nesta segunda-feira, dia 20, começou o de Corte e Costura, também com 30 vagas. Os demais inscritos para ambos os cursos devem aguardar a abertura de novas turmas.

Já os cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Ajudante de Laboratório Químico e Auxiliar de Segurança do Trabalho começam no dia 27, segunda-feira, das 19 às 22h30, no CAIC. Todos têm 30 vagas disponíveis.

