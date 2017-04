Categorias de base do Novorizontino estreiam com vitória no Paulista

As categorias sub-15 e sub-17 do Grêmio Novorizontino estrearam no Campeonato Paulista e enfrentaram a Ferroviária, em Américo Brasiliense. Os mais novos, iniciaram a campanha com uma vitória por 6 a 0. Já os mais velhos, venceram por 2 a 0.

O sub-15 iniciou o jogo em cima da Ferroviária e logo no começo da partida, abriu 3 a 0 com dois gols de Diego e um de Pedro Henrique. Ainda no primeiro tempo, Diego fez o seu terceiro gol na partida e o quarto do Tigre. Na segunda etapa, Pedro Henrique e Cauê fecharam a goleada.

O técnico Rafael Stucchi, analisou a estreia da equipe. “Fizemos um grande jogo. Colocamos em prática o que treinamos, conseguimos impor nosso ritmo de jogo e os gols saíram naturalmente”, afirmou.

A partida do time sub-17 foi bastante disputada. O Novorizontino conseguiu os dois gols, no final da partida. Jackson de pênalti e Rodrigo, fizeram os gols da vitória do Tigre.

técnico Mario Henrique falou sobre a primeira partida oficial da equipe na temporada. “Foi um jogo difícil, contra um adversário qualificado. O time foi aguerrido e muito competitivo para conseguir a vitória”, falou.

A próxima partida das equipes de base do Novorizontino, está marcada para sexta-feira (21), no Estádio Municipal Josué Quirino de Moraes, em Novo Horizonte, onde enfrentam o Taquaritinga.

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino